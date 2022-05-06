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Yok böyle dava! Tektaş yüzüğü küçük bulan sevgilisinden şikayetçi oldu

Yok böyle dava! Tektaş yüzüğü küçük bulan sevgilisinden şikayetçi oldu

Rus sevgilisine evlenme teklif eden Onur A., sevgilisinin tektaş yüzüğü küçük bulduğunu söylemesi üzerine intihara kalkıştı. Polisin intihardan vazgeçtiği Onur A., sevgilisinden şikayetçi oldu.

İstanbul'da yaşanan ilginç olay, Sarıyer'deki bir kafede meydana geldi. 32 yaşındaki Onur A., 2 yıldan bu yana birlikte olduğu Rusya vatandaşı İrina D.'ye cebinden çıkardığı tektaş yüzükle evlilik teklifi etti. İddiaya göre, yüzüğün kutusu kapalıyken teklife "Evet" cevabı veren genç kadının, kutu açılınca suratı asıldı. Tektaş yüzüğü ucuz ve küçük bulan genç kadın, "Bu yüzük ne? Seninle evlenmek istemiyorum" diyerek Onur A.'ya tepki gösterdi.

"BENİ BUHRANA İTTİ"

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre mekandan ayrılan Onur A., Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken bir anlık öfkeyle araçtan inip intihar etmek için köprü korkuluklarına çıktı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle intihardan vazgeçirilen genç adam, evlilik teklif ettiği sevgilisinin kendisiyle dalga geçtiğini, onuru ve gururunun kırıldığını söyledi.

Onur A., "Beni psikolojik buhrana itti" diyerek, İrina D.'den şikâyetçi oldu. Genç kadın hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Sabah

Etiketler istanbul evlenme teklifi tektaş yüzük
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