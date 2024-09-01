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YRP Genel Başkanı Erbakan: 57 Müslüman ülkenin, Türkiye'nin öncülüğünde bir araya getirilmesi lazım

YRP Genel Başkanı Erbakan: 57 Müslüman ülkenin, Türkiye'nin öncülüğünde bir araya getirilmesi lazım
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "57 Müslüman ülkenin, Türkiye'nin öncülüğünde bir araya getirilmesi lazım. Bunlar ellerindeki imkanları, Allah'ın verdiği nimetleri bu zulme karşı, zalimlere karşı bir yaptırım gücü olarak kullanacak'' açıklamalarında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına işaret ederek, "57 Müslüman ülkenin, Türkiye'nin öncülüğünde bir araya getirilmesi lazım. Bunlar ellerindeki imkanları, Allah'ın verdiği nimetleri bu zulme karşı, zalimlere karşı bir yaptırım gücü olarak kullanacak." dedi.

İstanbul Suriçi Grubu'nun düzenlediği programda konuşan Erbakan, partisinin çalışmalarını anlattı.

Erbakan, partinin üye sayısının 555 bini aştığını belirterek, "Aylık yaklaşık 30 bin civarında yeni üye kaydımız var. Bunu en kısa zamanda ayda 50 bine çıkarmak ve inşallah 1 milyon üye hedefine ulaşmak istiyoruz." dedi.

Ekonomik gelişmelere işaret eden Erbakan, Türkiye'de asgari ücretlilerin açlık sınırının altında bir gelirle yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Erbakan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Gazze'yi maalesef seyrediyoruz. Yapabildiğimiz sadece kınamak, konuşmak, miting yapmak, lanetlemek. İyi de bu, sonucu değiştirmiyor ki. Gazze diye bir şey ortada kalmadı. Şimdi Batı Şeria'ya geçti. Yakında Filistin diye de bir şey kalmayacak. Zaten bir avuç yer kalmış ve arkasından bu canavar, adım adım asıl hedefi olan Büyük İsrail'e doğru yürüyecek."

Türkiye'nin mutlaka İslam alemine öncülük etmesi gerektiğini vurgulayan Erbakan, "57 Müslüman ülkenin, Türkiye'nin öncülüğünde bir araya getirilmesi lazım. Rahmetli Erbakan Hoca'mızın D-60 projesi olarak ifade ettiği proje. Ne olacak 57 Müslüman ülke bir araya gelince? Bunlar ellerindeki imkanları, Allah'ın verdiği nimetleri bu zulme karşı, zalimlere karşı bir yaptırım gücü olarak kullanacak.'' şeklinde konuştu.

Suriçi Grubu Derneği Genel Başkanı Nedim Abi, konuşmasının ardından Fatih Erbakan'a hediye takdim etti.

Etiketler erbakan müslüman capri erbakan türkiye erbakan açıklamaları
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