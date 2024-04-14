  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. YSK 2 il, 6 ilçe ve 3 beldedeki itirazları karara bağladı

YSK 2 il, 6 ilçe ve 3 beldedeki itirazları karara bağladı

YSK 2 il, 6 ilçe ve 3 beldedeki itirazları karara bağladı
Güncelleme:

Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) AKP, MHP, İYİ Parti ve CHP'nin 2 il, 6 ilçe ve 3 beldedeki seçimlere yönelik itirazları reddetti.

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin il seçim kurulları kararlarına yönelik itirazları karara bağladı.

Alınan bilgiye göre AK Parti'nin Gümüşhane'de, Tokat'ın Erbaa ilçesi Karakaya beldesinde, Elazığ'ın Arıcak ilçesi Büyükardı beldesinde ve Kayseri'nin Akkışla ilçesinde seçimlerin iptali talebi ile Ağrı'da oyların yeniden sayımı talepleri reddedildi.

YSK, CHP'nin Tekirdağ'ın Ergene ve Kapaklı ilçelerinde oyların yeniden sayımı taleplerini de kabul etmedi.

MHP'nin Aksaray'ın Sağlık beldesinde seçimlerin iptal kararının kaldırılması başvurusu ile Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde mazbatanın iptali başvuruları da reddedildi.

Kurul, İYİ Parti'nin Ordu'nun Çatalpınar ve Ünye ilçelerinde seçimlerin iptali taleplerini de kabul etmedi.

Etiketler ak parti CHP MHP iyi parti itiraz YSK Yüksek Seçim Kurulu yerel seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Belediyenin temizlik işçisi maaşıyla beş öğrenciye burs veriyor Belediyenin temizlik işçisi maaşıyla beş öğrenciye burs veriyor İstanbul’da havalimanı ve otogarda dönüş yoğunluğu İstanbul’da havalimanı ve otogarda dönüş yoğunluğu Atış poligonunda kripto para intiharı Atış poligonunda kripto para intiharı Orta Doğu yangın yeri: Birçok ülke hava sahasını kapattı Orta Doğu yangın yeri: Birçok ülke hava sahasını kapattı Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü İran İsrail'e yaklaşık 290 füze ve İHA ile saldırdı İran İsrail'e yaklaşık 290 füze ve İHA ile saldırdı İran, İsrail'e böyle saldırdı: Kamikaze dronelar sürü halinde... İran, İsrail'e böyle saldırdı: Kamikaze dronelar sürü halinde... Kepez Belediye Başkanı tutuklandı Kepez Belediye Başkanı tutuklandı Altın uçtu, Bitcoin düştü: İşte İran saldırıları sonrası piyasalarda son durum Altın uçtu, Bitcoin düştü: İşte İran saldırıları sonrası piyasalarda son durum