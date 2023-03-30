YSK, Erdoğan'ın adaylığı için kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazları reddetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin yapılan itirazları değerlendirilen Yüksek Seçim Kurulu kararını açıkladı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen YSK Başkanı Ahmet Yener, itirazların oy birliğiyle reddedildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında engel olmadığını söyledi.

YSK Başkanı Yener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Öncelikle Millet İttifakı'nın kendi partilerinin adını kullandığı yapmış olduğu itiraz öncelikle değerlendirmiş, oy çokluğuyla Millet partisinin kullanılmaması yönündeki talebinin reddine karar verilmiş.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine dönük olarak seçim takvimindeki sürece göre Resmi Gazete'de cumhurbaşkanı adayları ilan edilmiş, dün ve bugün yapılan çalışmalarda itirazlar değerlendirilmiştir.

Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin ve Erdoğan'ın geçici aday listesinde yapılan itirazları bulunmuştur. Kurulumuz her 3 adaya yönelik olarak yapılan itirazları değerlendirmiş ve değerlendirme sonucunda 77. 101. 116 maddeleri ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı seçimi kanunu birlikte değerlendirilmiş, ve yapılan değerlendirme sonucunda oy birliğiyle her üç adayın adaylıklarına yönelik itirazın reddine karar verilmiştir.

Kılıçdaroğlu, İnce, Erdoğan ve Oğan'ın kesin aday listesinde olmasına verilmiştir, karar Resmi Gazete'ye gönderilecektir.

Cumhurbaşkanınca yapılan seçimin usulüne uygun olmadığı, alınan Seçim kararının iptaline yönelik itirazlar değerlendirilmiş, değerlendirme sonucunda itirazların reddine karar verilmiştir."

3 PARTİ İTİRAZ ETMİŞTİ

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına adaylığına İYİ Parti, DEVA Partisi ve Memleket Partisi itraz etmişti. YSK'ya itiraz dilekçelerini veren partiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptığını ileri sürerek, aday olmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Kurula verilen dilekçelerde, “28 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan geçici aday listesinde yer alan sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı geçici adayları listesinden çıkartılması” talep edilmişti.