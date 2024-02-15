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YSK uyardı: Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

YSK uyardı: Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde oy kullanacakların seçmen kaydı sorgulamalarını nasıl ve nereden yapacakları konusunda bir duyuru yayınladı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi uyarınca süreç devam ediyor.

Takvime göre, dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak.

Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler, nerede oy kullanacağını öğrenebilecek.

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

YSK'dan yapılan uyarıda, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiği vurgulanarak, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesi istendi.

Etiketler seçmen kaydı sorgulama kayıt
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