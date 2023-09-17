Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüksek hızlı zam!

TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına dev bir zam yaptı. İşte zam sonrası Ankara - Konya - Eskişehir ve İstanbul tren bileti fiyatları...

Gıda ve giyim gibi birçok alanda fiyatlardaki artış sürerken, son zam haberi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) geldi.

Buna göre ulusal hızlı tren ağındaki şehirlerde YHT bilet fiyatlarına zam yapıldı. YHT biletlerine yapılan bu zam sonrasında fiyatlar da güncellendi.

Böylelikle Ankara - İstanbul bilet fiyatı 430 TL’ye çıkarıldı. Ankara - Konya bilet fiyatı 146 TL’den 200 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı 136 TL’den 225 TL’ye, Ankara - Yozgat hattı için alınan bilet fiyatı ise 130 TL'den 173 TL’ye yükseltildi.

Öte yandan, Konya - İstanbul bilet fiyatı 630 TL'ye, Konya - Eskişehir bilet fiyatı 290 TL'ye, Konya - Sivas bilet fiyatı 675 TL'ye, Konya - Karaman bilet fiyatı 110 TL'ye, Konya-İzmit hızlı tren bileti de 600 TL'ye çıkarıldı.

TCDD'nin son zamları

TCDD Taşımacılık hızlı tren fiyatlarına 2022 yılında 5 kez zam yapmıştı. Buna göre, 2022 yılında YHT biletlerine ocak ayında yüzde 20, mart ayında yüzde 10, nisan ayında yüzde 15, haziran ayında yüzde 28 ve eylül ayında yüzde 10 zam gerçekleştirmişti.

Bu yıl ise YHT biletlerine ilk olarak ocak ayında zam yapılmıştı. Ocak zammının ardından temmuz ayında ise bilet fiyatları yüzde 30 artış göstermişti.