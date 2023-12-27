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Yunanistan'da askeri uçak düştü

Yunanistan'da askeri uçak düştü
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Yunanistan’da Hava Kuvvetleri’ne ait bir eğitim uçağının düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Kalamata kentinde hava kuvvetlerine ait çift motorlu eğitim uçağı hava üssü yakınlarında düştü. Kırsal alana düşen T-2 Buckeye tipi askeri uçağın pilotunun kazadan önce fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atladığı belirtildi.

Olay yerine sevk edilen arama-kurtarma ekiplerinin pilotu bulmak için operasyon başlattığı öğrenildi. Yunanistan Hava Kuvvetleri, 40 yaşındaki Pilot Binbaşı Epaminondas Kostas’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler Yunanistan askeri eğitim uçak
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