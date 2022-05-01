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Yürek burkan bayram şekeri izdihamı kamerada

Yürek burkan bayram şekeri izdihamı kamerada

Ağrı Belediyesi önünde dağıtılan bayram şekerini almak isteyen yurttaşların arasında izdiham çıktı.

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, geçtiğimiz günlerde bedava bayram şekeri dağıtılacağını duyurmuştu.

 Bugün yapılan dağıtımda, yurttaşların bedava bayram şekeri almak isterken izdiham çıktı.

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "İhtiyaç sahibi ailere 2 kilo et dağıtımımız son güne kadar devam edecek… Ayrıca evime bayram şekeri almıyorum diyen ihtiyaç sahibi ailelere 2 kilo bayram şekeri bizden Lütfen belediyemize müracaat ediniz.." ifadelerini kullanmıştı.

 

Etiketler bayram şekeri izdiham ağrı savcı sayan
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