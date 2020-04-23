Yurt dışındaki Türk vatandaşları ülkeye dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında Türk vatandaşları ülkeye dönüyor

21.39: Almanya'daki 165 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

21.26: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle İsveç'te mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine bu ülkede bulunanlar için özel uçak seferi düzenlendi.



21.25: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Moldova'dan getirilen 2'si bebek 100 Türk vatandaşı, Bayburt'ta karantinaya alındı.

21.22: Avusturya'da bulunan Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sivas'a getirildi.

21.05: Ankara'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden saat 21:00'da ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı.

20.53: Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Sakarya'ya getirilen 347 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirildi.

20.53: Azerbaycan'dan getirilen aralarında 3 bebeğin de bulunduğu 184 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Zonguldak'ta yurda yerleştirildi.

18.51: Moldova'dan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tahliye edilerek uçakla Erzurum'a getirilen 159 Türk vatandaşı, otobüslerle Bayburt'a gönderildi.

17.54: Almanya'da bulunan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Samsun'a getirildi.