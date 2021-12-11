Yüzüne aldığı tekmeyle bu hale geldi, nakavt oldu!

Eski UFC şampiyonu Frankie Edgar, haftsonu Marlon Vera ile çıktığı müsabakada yüzüne altığı tekme sonrası nakavt oldu.

40 yaşındaki Eski UFC şampiyonu Frankie Edgar hafta sonu Madison Square Garden'da yapılan maçta rakibi tarafından nakavt edildilerek son beş maçından dördüncü mağlubiyetini aldı. Edgar'ın rakibi Marlon Vera, üçüncü rauntta Edgar'ın çenesine bir tekme atarak yere serdi.

Hakem, eski hafif sıklet şampiyonunun devam etmesine izin verilmesi gerektiğini söylemesine rağmen, yarışmayı anında durdurdu.

Edgar ve Vera arasındaki ikinci raunttan sonra, köşeye geri dönerken rakibini kuşa çevirdikten sonra gerginlikler arttı.



Olayla ilgili yorum yapan Vera, "Göz teması kurduk. Bana sert bir bakış attı, ben de 'Seni derdin ne?' dedim. Günün sonunda o bir efsane. Ona en iyisini diliyorum. O bir savaşçı. Birçok insan birbirimize sarılmamız ve eğilmemiz gerektiğine inanıyor hayır.

Para için savaşıyoruz. Eğlence ya da madalya için savaşmıyoruz. Ailelerimizi beslemek için savaşıyoruz. Dünya şampiyonu olmak için savaşıyorum" dedi.

Vera'nın Edgar'ın yüzüyle tekme attığı anda çekilen bir fotoğrafın ardından sosyal medyada o görüntüleri görenler şoke oldu. Kullanıcıların şu yorumları yaptı:

"Frankie Edgar'ın dün geceki bu fotoğrafı, dürüst olmak gerekirse şimdiye kadar gördüğüm en acımasız yumruklardan biri olabilir" dedi.

"Frankie Edgar'ın bu fotoğrafı fotoğrafçılıkta Nobel Ödülü'ne değer!"

"Ne kadar sahte görünüyor ama değil biliyorum."