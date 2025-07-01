Zafer Partisi'nden ''Saraçhane'' talimatı: Mitinge katılmayın
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Zafer Partisi, CHP’nin Saraçhane’de düzenleyeceği mitinge parti teşkilatından hiç kimsenin katılmamasını istedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100’üncü günü için bugün İBB binasının bulunduğu Saraçhane’de miting yapılacak.
Zafer Partisi teşkilatlara gönderdiği yazıda hiç kimsenin mitinge katılmamasını istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlediği çoğu mitingde o dönem tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için özgürlük istemişti.
Özdağ, 21 Ocak’ta ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla İstanbul’da tutuklanmış, 17 Haziran’da tahliye edilmişti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol