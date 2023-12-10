Zonguldak’ta batan gemideki kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

19 Kasım günü kuvvetli fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı yük gemisinin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kayıp denizcilere ulaşmak için AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, TSK'ya ait SAT komandoları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler havadan, karadan ve denizden arama çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, kayıp personelleri arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip Nene Hatun gemisi, batan kuru yük gemisinin pruva (geminin baş bölümü) kısmını çevirme çalışmalarına devam ediyor.