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  3. 08 Mayıs 2019 11:51

Çanakkale'de kaçak kazıdan tarih çıktı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Güreci köyünde bir tarlada kaçak kazı yapıldığı esnada madalyon şekilleri, antik yazıları ve geometrik desenleri bulunan bir mozaik bulundu.

Çanakkale'de kaçak kazıdan tarih çıktı
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Güreci köyünde bir tarlada kaçak kazı yapıldığı esnada zemin mozaiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Lapseki ilçesine bağlı Güreci köyünde Üstünlü mevkiinde F. E.’ye ait bir tarlada kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kazı yapılan bölgede zeminde madalyon şekilleri, antik yazıları ve geometrik desenleri bulunan bir mozaik bulundu. Çanakkale Müze Müdürlüğüne bildirilen durum üzerine bölgeye gelen ekipler, kurtarma kazısı çalışmalarına başladı. Yapılacak incelemelerin ardından mozaiğin hangi döneme ait olduğu belirlenecek.

Operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
 
 

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