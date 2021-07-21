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Zeugma Antik Kenti'nde yeni keşif

Zeugma Antik Kenti'nde yeni keşif

Zeugma Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları kapsamında 2 kaya odası gün yüzüne çıkarıldı. Bulunan kaya odalarının yemek odası olarak kullanıldığı düşünülüyor.

Gaziantep'te Fırat Nehri kıyısında yer alan ve 20 bin dönümlük arazi üzerinde bulunan Zeugma Antik Kenti'nde yıllardır süren kazı çalışmaları sonucunda 2 kaya odası bulundu.

Zeugma Antik Kenti'nde yıllardır süren kazı çalışmalarında tabanındaki mozaiklerden dolayı Muzalar Evi adı verilen bölge bulunmuştu. Aynı alanda bu kez de 2 kaya odası gün yüzüne çıkarıldı.

Bulunan kaya odalarının yemek odası olarak kullanıldığı düşünülüyor. Ayrıca evden çıkarılan mozaikler de entelektüel yaşamdan izler taşıyor.

 

Etiketler Zeugma Antik Kenti Zeugma keşif
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