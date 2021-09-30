Acun Ilıcalı, öldürülen çalışanını unutmadı

TV8'in patronu Acun Ilıcalı, Dominik'te kalbinden bıçaklanarak öldürülen kameraman Alper Baycın'ın adının verildiği parkın açılış törenine katıldı. Törenden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Ilıcalı, ''Seni asla unutmayacağız'' notunu düştü.

Dominik'te uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden, kameraman Alper Baycın adı, annesinin muhtarlık yaptığı Antalya Üçgen Mahallesi'ndeki bir parka verildi. Acun Ilıcalı da parkın açılışına katıldı.

"ALPER BAYCIN'I UNUTMAYACAĞIZ"

13,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açılış töreninden kareleri paylaşan Acun Ilıcalı, "2018 yılında kaybettiğimiz değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ın adını yaşatmak adına Antalya Muratpaşa'da Kameraman Alper Baycın Parkı'nın açılışındaydık. Seni asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMUN İSMİNİN YAŞATILMASI EN BÜYÜK MUTLULUĞUM"

Anne Baycın, oğlunun adının bir parkta yaşayacak olmasının kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyleyerek "Alper'im yerine gelmeyecek. En büyük amacım onun isminin yaşatılmasıydı. Çok örnek bir çocuktu. Beni başka hiçbir şey mutlu edemezdi. Onun isminin yaşatılması benim en büyük mutluluğum" dedi.

KALBİNDEN BIÇAKLANMIŞTI

Kameraman Alper Baycın, 2018 yılında çalışmak için bulunduğu Dominik Adası'nda 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Alper Baycın'ın telefonunu ve çantasını çalmaya çalışan gaspçılar, genç ismi kalbinden bıçaklayarak öldürmüşlerdi. Olayın ardından kaçan 2 zanlı, kısa süre içinde yakalanmıştı.