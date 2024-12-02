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Acun Ilıcalı'dan Survivor 2025 için sürpriz bir isme sürpriz teklif

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2025 için sürpriz bir isme sürpriz teklif
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Türkiye'de artık bir ekran klasiği haline gelen Survivor yarışmasının 2025 yılı hazırlıkları sürerken, Acun Ilıcalı'nın "ünlüler takımı" için sürpriz bir isme teklif götürdüğü ortaya çıktı.

Survivor’un 2025 sezonu için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, her yıl olduğu gibi bu yıl da kadroda yer alacak isimler merak konusu oldu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt’a Acun Ilıcalı tarafından yeniden yarışma teklifi yapıldığını açıkladı. Akalın, esprili bir dille teklifi şu sözlerle duyurdu:

“Geçen hafta yine Survivor’dan çağırdı patron onu! Her sene yılmadan... Acun diyor ki ‘koy çocuğu televizyonun önüne, ‘baba baba’ diye bağırsın. Ama Hira mümkün değil bırakmaz,” dedi.

 

Etiketler demet akalın survivor survivor 2025 okan kurt
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