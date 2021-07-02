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Acun Ilıcalı'nın aşk pozu beğeni topladı

Acun Ilıcalı'nın aşk pozu beğeni topladı

Yaptığı işler kadar aşk hayatıyla da gündeme gelen Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile pozunu paylaşıp beğeni topladı.

Acun Ilıcalı programları kadar özel hayatıyla da gündem oluyor. Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Ilıcalı genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile pozunu paylaşıp romantik bir de not düştü. Acun Ilıcalı paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelerin olsun. Güzel kalbin bana mutluluk vermeye devam etsin" yazdı.



AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?
Çağla Ayça Altunkaya'nın 1999 doğumlu. Sevgilisi Acun Ilıcalı ise 29 Mayıs 1969 doğumludur. Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu söyleniyor. Ayça Çağla Altunkaya'nın basketbola olan düşkünlüğü ise daha çocukluğundan geliyor. Genç isim genellikle Acun Ilıcalı ile zaman geçiriyor.

Etiketler acun ılıcalı sevgilisi paylaşım
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