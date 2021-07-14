Ahmet Kural'a bir hapis cezası daha

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na dayak attığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ancak kararın bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural, bu kez de aynı cezaya çarptırıldı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Hakkında 3 ayrı suçtan dava açılan oyuncunun hapsi istendi. Görülen duruşmada Ahmet Kural'ın üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, Tehdit suçundan 7 ay 15 gün hapis, Basit yaralama suçundan 5 ay hapis, Hakaret suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, Hakaret ve Tehdit suçları yönünden bozdu. Üst mahkeme, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozmuştu.