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  3. 27 Ocak 2021 09:37

Arto, Çağla Şıkel'e tazminat ödeyecek!

Çağlı Şıkel, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Arto'ya açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Arto'nun 10 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

Arto, Çağla Şıkel'e tazminat ödeyecek!
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Çağla Şıkel, kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Arto’dan şikayetçi olmuş, 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmış ve 3 ay mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, tazminat davasının duruşması İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Davayı karara bağlayan mahkeme, davayı kısmen kabul ederek 10 bin lira manevi tazminatın davalı Arto’dan alınarak Çağla Şıkel’e ödenmesine karar verdi. 
 
 

Hürriyet

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