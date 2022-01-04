Arto, canlı yayında partneri Bircan Bali'yi ifşa etti!

Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Arto, canlı yayında partneri Bircan Bali'yi zor durumda bıraktı. Bali'nin eski eşiyle flört ettiğini hatta ormana gittiklerini ifşa eden Arto'nun sözleri programa damgasını vurdu.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında ilginç anlar yaşandı. Sivri diliyle tanınan Arto, canlı yayında Bircan Bali hakkında bir sırrı ifşa edince kimse bir şey diyemedi.

KIZI İÇİN ESKİ EŞİYLE SIK SIK GÖRÜŞÜYOR

2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturan ve kısa süre içinde bebeği Saygı'yı kucağına alan Bircan Bali, geçtiğimiz sene iki yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Kızı Saygı için eski eşiyle görüşmeye devam eden Bali'nin Gezen ile barıştığı ileri sürüldü.

"ESKİ KOCANLA FLÖRT EDİYORSUN, SİZİ BASMIŞLAR"

Arto ise bugünkü yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle barıştığını söyleyerek "Eski kocanla flört ediyorsun ormanlara gidiyorsun. Bütün arkadaşlarınız sizi basmış" dedi. Arto'nun sözleri karşısında ne yapacağını bilemeyen Bali ise "Burayı komple sessize alalım, gitmedim den. Arto ben senin Amerikalarını anlatıyor muyum" şeklinde konuştu.

Bircan Bali, konuşmanın devamında eski eşiyle çıktığı tatilin güzel geçtiğini söyledi.