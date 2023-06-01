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Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ önce paylaştı, sonra sildi

Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ önce paylaştı, sonra sildi
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27 yıllık evliliklerini önceki gün el ele geldikleri adliyede tek celsede bitiren Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çiftinin boşanma nedeni gizemini korurken, Mehmet Aslantuğ'un sosyal medyadan önce paylaşıp ardından apar topar sildiği satırlar olay oldu.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan el ele geldikleri boşanma davasında 27 yıllık ilişkisini sonlandırdı. Aslantuğ boşanma sonrasında sosyal medyadan bir paylaşım yaparak eşiyle ilgili duygularını aktardı ve itirafta bulundu.

Ancak paylaşımıysa daha sonra sildi. Arzum Onan ile 6 aydır ayrı evlerde yaşadıklarını itiraf eden ünlü oyuncu şunları söyledi:

 "Bu mesaj GÖNÜL VERENLERLE / GÖNÜL KOYANLARA borcumdur
KİRALIK GÖNÜLLERİ hiç ilgilendirmez!...
Eylül çocuğuyum ben; ama, mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok!
Mesela...
Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım (4 Mayıs 1994)
Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Ve o göçte de “Mayıs”ın parmağı var mı gerçekten bilmiyorum.!
Son altı aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü.
Neyse...
Ayın günahını daha fazla almak istemem; zira, 19 Mayıs’ın silinmez mirası mühürlüdür gönlümde.
Bu vesileyle aktarmak istediğim, yine kaptandan ziyade “bir abi” tavsiyesi olarak şudur:
Aşk, arkanızı kollarken el ele tutuşmak kolaydır. Aşka tutulmadan atıp tutmak da...
Onu kaybettiğiniz zaman da el vermeyi deneyin. O ezici duyguda bile “el ele” olmayı yani.
Omuz atmak yerine, omuz vermeyi...
Yer çekiminin kalktığını hissedeceksiniz!
Dilerim kimse yaşamak zorunda kalmaz."

27 yıllık evliliklerini önceki gün el ele geldikleri adliyede tek celsede bitiren Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çiftinin boşanma nedeni gizemini korurken, Mehmet Aslantuğ'un sosyal medyadan önce paylaşıp ardından apar topar sildiği satırlar olay oldu.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan el ele geldikleri adliyede boşandılarMehmet Aslantuğ ile Arzum Onan el ele geldikleri adliyede boşandılarMagazin

 

 

 

 

Etiketler mehmet aslantuğ arzum onan boşanma itiraf
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