  MHP lideri Bahçeli'nin çok özel hediyesi sevilen dizide!

Bahçeli'nin çok özel hediyesi Yeraltı dizisinin setinde...

NOW TV ekranlarında fırtınalar estiren Yeraltı dizisi, sadece reyting listelerini değil, siyasetin zirvesini de hareketlendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu’na verdiği söz yerini buldu: Özel olarak hazırlatılan “Bozkurt” tablosu dizi setine ulaştı.

2026 yılının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Yeraltı dizisi bu sefer MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çok özel hediyesiyle gündemde.

MHP lideri Devlet Bahçeli’den NOW TV’nin iddialı yapımı Yeraltı dizisine anlamlı hediye! Başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu’nu bizzat arayarak tebrik eden Bahçeli’nin vaat ettiği “Bozkurt” tablosu sete teslim edildi.

Kaygılaroğlu’nun Fatih Altaylı’nın programında anlattığı o "telefonu kim kapatacak" gerginliğinin ardından gelen bu jest, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. 

Uraz Kaygılaroğlu, Fatih Altaylı’nın programında Bahçeli ile yaptığı o meşhur telefon görüşmesinin komik ve düşündüren detayları"Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun" diyerek karakteri ve oyunculuğu takdir etti." diyerek paylaşmıştı.

Kaygılaroğlu ayrıca telefon görüşmesi bittikten sonra kimin telefonu kapatacağı konusunda yaşanan kısa süreli sessizlik sırasında terlediğini ve "ne o kapattı ne de ben... En son ben cesaret edip kapattım" sözleriyle anlatmıştı.

Öte yandan hdiye edilen tablo, dizinin çekimlerinin yapıldığı platoda ekip tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş'ten gram altın için iddialı tahmin: 10 bin TL için tarih verdi
İslam Memiş'ten gram altın için iddialı tahmin: 10 bin TL için tarih verdi
İstanbul'da dev kesinti: 22 ilçeye elektrik verilemeyecek
İstanbul'da dev kesinti: 22 ilçeye elektrik verilemeyecek
Annesinin sevgilisine kabusu yaşattı! İkinci saldırıyı polis önledi
Annesinin sevgilisine kabusu yaşattı! İkinci saldırıyı polis önledi
İstanbul barajlarının doluluk oranında rekor artış!
İstanbul barajlarının doluluk oranında rekor artış!
Mart ayı bitiyor, kış bitmiyor: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!
Mart ayı bitiyor, kış bitmiyor: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!
Yeni trafik cezalarına Erdoğan müdahalesi! Talimat verdi
Yeni trafik cezalarına Erdoğan müdahalesi! Talimat verdi
Meğer soygun değilmiş! Takıntılı aşık banka şubesinde dehşet saçtı
Meğer soygun değilmiş! Takıntılı aşık banka şubesinde dehşet saçtı
Kısmetse Olur Ayça'dan şoke eden paylaşım! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Kısmetse Olur Ayça'dan şoke eden paylaşım! Apar topar hastaneye kaldırıldı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MotoGP'deki gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'ndan tarihi başarı MotoGP'deki gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'ndan tarihi başarı İstanbul'da dev kesinti: 22 ilçeye elektrik verilemeyecek İstanbul'da dev kesinti: 22 ilçeye elektrik verilemeyecek Avrupa'nın Escobar'ı Baybaşin'lere dev operasyon: Türkiye'deki mal varlıklarına el konuldu Avrupa'nın Escobar'ı Baybaşin'lere dev operasyon: Türkiye'deki mal varlıklarına el konuldu İstanbul'da tüyler ürperten görüntüler! Sosyal medyada korku salan psikopat tutuklandı İstanbul'da tüyler ürperten görüntüler! Sosyal medyada korku salan psikopat tutuklandı Etimesgut Belediyesi'ne ''zimmet'' soruşturması: Gözaltılar var Etimesgut Belediyesi'ne ''zimmet'' soruşturması: Gözaltılar var Meğer soygun değilmiş! Takıntılı aşık banka şubesinde dehşet saçtı Meğer soygun değilmiş! Takıntılı aşık banka şubesinde dehşet saçtı Kısmetse Olur Ayça'dan şoke eden paylaşım! Apar topar hastaneye kaldırıldı Kısmetse Olur Ayça'dan şoke eden paylaşım! Apar topar hastaneye kaldırıldı İstanbul'un Teksas'ında yol verme kavgası cinayetle bitti! İstanbul'un Teksas'ında yol verme kavgası cinayetle bitti! Duruşmada savunma yapan Ekrem İmamoğlu'na jet soruşturma Duruşmada savunma yapan Ekrem İmamoğlu'na jet soruşturma Trump'tan İran için merak uyandıran açıklama: ''Büyük bir gün...'' Trump'tan İran için merak uyandıran açıklama: ''Büyük bir gün...''
Yeni trafik cezalarına Erdoğan müdahalesi! Talimat verdi Yeni trafik cezalarına Erdoğan müdahalesi! Talimat verdi Erdoğan mı, Fidan mı, Yavaş mı? En çok beğenilen siyasetçiler sıralaması belli oldu Erdoğan mı, Fidan mı, Yavaş mı? En çok beğenilen siyasetçiler sıralaması belli oldu Denizli'de sabaha karşı korkutan deprem Denizli'de sabaha karşı korkutan deprem Annesinin sevgilisine kabusu yaşattı! İkinci saldırıyı polis önledi Annesinin sevgilisine kabusu yaşattı! İkinci saldırıyı polis önledi İstanbul barajlarının doluluk oranında rekor artış! İstanbul barajlarının doluluk oranında rekor artış! İslam Memiş'ten gram altın için iddialı tahmin: 10 bin TL için tarih verdi İslam Memiş'ten gram altın için iddialı tahmin: 10 bin TL için tarih verdi ''Türkiye savaşa girecek'' iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt geldi! ''Türkiye savaşa girecek'' iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt geldi! Diyarbakır'da aile içi dehşet: Eşini öldürdü, akrabasını yaraladı Diyarbakır'da aile içi dehşet: Eşini öldürdü, akrabasını yaraladı Ehliyet sınavında şoke eden olay: Baba-oğul ortalığı birbirine kattı! Ehliyet sınavında şoke eden olay: Baba-oğul ortalığı birbirine kattı! Mart ayı bitiyor, kış bitmiyor: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı! Mart ayı bitiyor, kış bitmiyor: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!