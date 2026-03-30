Bahçeli'nin çok özel hediyesi Yeraltı dizisinin setinde...

NOW TV ekranlarında fırtınalar estiren Yeraltı dizisi, sadece reyting listelerini değil, siyasetin zirvesini de hareketlendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu’na verdiği söz yerini buldu: Özel olarak hazırlatılan “Bozkurt” tablosu dizi setine ulaştı.

Kaygılaroğlu’nun Fatih Altaylı’nın programında anlattığı o "telefonu kim kapatacak" gerginliğinin ardından gelen bu jest, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Uraz Kaygılaroğlu, Fatih Altaylı’nın programında Bahçeli ile yaptığı o meşhur telefon görüşmesinin komik ve düşündüren detayları"Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun" diyerek karakteri ve oyunculuğu takdir etti." diyerek paylaşmıştı.

Kaygılaroğlu ayrıca telefon görüşmesi bittikten sonra kimin telefonu kapatacağı konusunda yaşanan kısa süreli sessizlik sırasında terlediğini ve "ne o kapattı ne de ben... En son ben cesaret edip kapattım" sözleriyle anlatmıştı.



Öte yandan hdiye edilen tablo, dizinin çekimlerinin yapıldığı platoda ekip tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.