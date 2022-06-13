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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı

Oktay Kaynarca'nın yeni projesi ''Ben Bu Cihana Sığmazam'' dizisindeki partneri Pelin Akil oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi final yapan Oktay Kaynarca'nın yeni projesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' oldu. Kaynarca'nın aynı zamanda ortağı olduğu 'Güzel Adamlar' şirketinin yapımcılığını da üstleneceği dizinin çekimleri bu ayın sonunda başlayacak.

IŞIL YÜCESOY KADRODA
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eylül ayında ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin genel yönetmenliği Onur Tan yaparken Mahinur Ergun ve Alican Yaraş gibi Türkiye'nin önde gelen yazarları kaleme alıyor. Kaynarca, çekimleri yurt dışında da yapılacak olan dizide Cezayir karakterine hayat verecek. Kaynarca'nın annesini usta oyuncu Işıl Yücesoy canlandıracak.

PELİN AKİL BAŞROLÜ OYNAYACAK
Oktay Kaynarca'nın dizideki partneri de belli oldu. Bu zamana kadar sayısız projede rol alan başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Pelin Akil, dizide Kaynarca'nın partneri doktor Firuze'yi oynayacak.

Etiketler pelin akil ben bu cihana sığmazam oktay kaynarca
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