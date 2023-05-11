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Berrak Tüzünataç'tan Bakan Soylu'ya çok sert ''SMS'' tepkisi

Berrak Tüzünataç'tan Bakan Soylu'ya çok sert ''SMS'' tepkisi
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İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili adayı Süleyman Soylu adına yollanan SMS'lere yönelik tepkilere ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç da katıldı.

İçişleri Bakanı ve AK Parti milletvekili adayı Süleyman Soylu'nun günlük programına ve katılacağı televizyon programlarına ilişkin cep telefonlarına gönderilen SMS'ler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Soylu'ya tepkiler çığ gibi büyürken, olaya ilişkin bir paylaşım da ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'tan geldi.

Kişisel Twitter hesabından Soylu'ya seslenen Tüzünataç, "Sayın Soylu, beni her gün kaçta nerede olacağınızla ilgili bilgilendirmek zorunda değilsiniz. Gerçekten. Ben merak edersem sizi bulurum" ifadelerini kullandı.

Etiketler berrak tüzünataç sms süleyman soylu tepki
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