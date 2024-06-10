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Bir deri bir kemik Berrak Tüzünataç...

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Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, tatil için gittiği Karadağ'da denizden çıktığı anlara dair yaptığı bir deri bir kemik paylaşımlarıyla olay oldu.

39 yaşındaki Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, arkadaşlarıyla birlikte tatil için Karadağ'ın Vacanza bölgesini tercih etti.

Vacanza'da arkadaşlarıyla geçirdiği eğlenceli anları paylaşan Tüzünataç, Instagram storysiyle dedikkat çekti.

Gri ve yeşil renklerden oluşan bikinisiyle denizden çıktığı anları paylaşan Tüzünataç o ana 'Şahane Vacanza' notunu düştü.

Etiketler Berrak Tüzünataç bir deri bir kemik zayıflık
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