Bülent Ersoy'un 1 liralık dava açtığı Mustafa Keser'den olay paylaşım

Mustafa Keser ile Bülent Ersoy arasındaki gerginlik bitmek bilmiyor. Bülent Ersoy'un 1 liralık tazminat davası açtığı Mustafa Keser'den gerilimi tırmandıracak bir paylaşım geldi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunduğu Benzemez Kimse Bize programı sadece 2 bölüm yayında kalabilmişti.

"UŞAĞIN MI VAR SENİN?"

Programın sanatçının kaprisleri nedeniyle bittiğini iddia eden Keser, "Bana, 'Keserrr' diye bağırıyor, babanın uşağı mı var? Seni Diva değil, divan yaparlar. Seni sekize katlayacak isimler var. Divalık sana mı kaldı? Erkek tonuyla okuyor. Zeki Müren gitmiş, o kalmış... Hadi oradan... Kendini bir halt sanıyorsun. Canlı yayında bizi imtihan etsinler, kaybeden kazananın elini öpsün" demişti

"HADDİNİ AŞANA CEVAP VERİRİM"

Söylemezsem Olmaz' programında konuşan Bülent Ersoy ise "Haddini aşana cevap veririm, şahitlerle ve delillerle söylenenleri çürütürüm. Zaten program, benim programımdı. Oturduğum koltuk, ona battı. Ondan rahatsız oldu. Bana bir oda hazırlanmış, görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?" ifadelerini kullandı.

"MUSTAFA KESER'İ SEVMİYORUM"

Kaprisli değil mükemmeliyetçi olduğunu belirten sanatçı, "Mustafa Keser'i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim varsa bile bir dirhem kalmaz. 'Diva' denmezmiş de beni divan yaparlarmış. Aklınca 1980 öncesinden beni vurmak istiyor. Şöhretim Türkiye sınırları dahilinde değil, dünyada" şeklinde konuştu.

"KAVGADA SÖYLENMEZ"

Keser'in annesine küfür ettiğini de savunan 69 yaşındaki sanatçı, "Benim annem bir sene önce öldü. Sen bir sene önce annesi vefat eden birine bu kelimeyi nasıl kullanırsın? Kavgada söylenmez bu kelime! Çok çirkin bu söylem, ben seni Allah'a havale ediyorum" açıklamasını yaptı

"TEK BİR KİŞİ BANA KÜFRETTİ DİYEMEZ"

"Bülent Ersoy'un annesine küfür ettiği" iddiasına YouTube kanalı üzerinden yanıt veren Mustafa Keser, "Ben orada fıkralar anlatıyorum, millet gülüyor, onları küfür olarak addetmiş. Benim ağzım kesinlikle küfürlü değildir. Bir tek kişi 'Mustafa Keser bana küfür etti' diyemez. TV'lerde 'anama küfür etti' diye ajitasyon yapıyor, söylediklerime cevap vermiyor. 'Belgelerle çıkacağım' dedi hala ortada belge yok" diye konuştu.

1 LİRALIK DAVA AÇMIŞTI

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki tartışma mahkemeye intikal etmişti. Bülent Ersoy, avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser'e 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı.

"KENDİNE BİÇTİĞİ DEĞER KADAR"

Mustafa Keser ise eski program partnerinin bu hamlesi sonrası Ersoy'a göndermede bulundu. Usta sanatçı, "Karşı tarafa açılan tazminat davası, davacının kendine biçtiği değer kadardır" sözleriyle, Ersoy'u hedef aldı.