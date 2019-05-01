Burak Özçivit yoğun tempoda çalışıyor

Burak Özçivit, yaklaşık iki aydır çalıştığı Osman rolü için, hazırlıklarını hızlandırdı... TRT 1’de yayınlanan ve 65’ten fazla ülkede izlenen ‘Diriliş Ertuğrul’, 2019-2020 sezonunda, ‘Diriliş Osman’ konseptiyle izleyiciyle buluşacak. Özçivit, rolü için haftanın altı günü, günde beş saat; hocalar eşliğinde kılıç, at binme ve fitness dersi alıyor.

Oyuncunun at binme derslerinde bir kaza yaşamaması için ise gerekli bütün önlemler alınıyor. Kauçuk zeminli bir alanda derslerine devam eden Özçivit’i, çalışma boyunca sağlık ekibi yalnız bırakmıyor. Çekimlerine temmuz sonu başlanması planlanan ‘Diriliş Osman’ için Riva’da ayrı bir plato kurulduğu da öğrenildi.