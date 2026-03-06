Burcu Güneş’ten Demet Akalın'a ''kalite'' göndermesi: ''Onu kendime rakip görmüyorum''

Pop müziğin güçlü seslerinden Burcu Güneş, Emre Altuğ’un albüm lansmanında yaptığı açıklamalarla magazin dünyasında soğuk rüzgarlar estirdi. Meslektaşı Demet Akalın hakkında oldukça sert ifadeler kullanan Güneş, "seviye" vurgusu yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Pop müziğin sevilen ismi Burcu Güneş, katıldığı bir etkinlikte meslektaşı Demet Akalın’ı hedef alan açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sanat, kalite ve emek üzerinden Akalın'ı rakibi olarak görmediğini belirten Güneş'in sözleri sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Tartışmaların büyümesi üzerine açıklama yapan Güneş, eleştirilerinin sadece tek bir kişiye değil, popüler kültürdeki genel "nitelik" sorununa yönelik olduğunu savundu.

"Ne Sanat Ne Emek Olarak Rakibim Değil"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Burcu Güneş, Demet Akalın’a dair düşünceleri sorulduğunda, "Onu ne sanat olarak, ne emek, ne de duruş ve kalite olarak kendime yakın görmüyorum. Kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede değil," diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

Güneş'ten "Kaos ve Nitelik" Savunması Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Burcu Güneş, sözlerinin sadece tek bir kişiye yönelik olmadığını vurguladı. "Toplumsal bir kaos içerisindeyiz; hiçbir şeyin hak ettiği yere konulmadığı bir dönemden geçiyoruz," ifadelerini kullanan Güneş, şunları ekledi:

"Benim sektörümle ilgili bir soru sorulduğunda, konuyu ciddiyetsiz bir şekilde geçiştirmeyi kendime yakıştıramıyorum. Piyasadaki arketipleri ve insanların bulundukları yerlere nasıl geldiklerini sorgulamamız gerekiyor. Bu sadece benim sektörümle ilgili bir durum değil, genel bir nitelik sorunu."

Ece Seçkin tartışmaya dahil oldu

Ece Seçkin ise konuya dahil olarak Burcu Güneş’e: “Herkes kendine yakışanı konuşur. Ne kadar ayıp, hemcinsin olan başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak. Sanırım bu kafayı hiçbir zaman anlamayacağım. Ayrıca muhabirlere neden ters ters konuşursun ki? İnsanlar işini yapıyor. Relax girl, take it easy.” ifadelerini kullandı.