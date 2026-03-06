  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Magazin dünyasında yeni polemiğin fitili ateşlendi; kıyamet kopacak!

Burcu Güneş’ten Demet Akalın'a ''kalite'' göndermesi: ''Onu kendime rakip görmüyorum''

Burcu Güneş’ten Demet Akalın'a ''kalite'' göndermesi: ''Onu kendime rakip görmüyorum''
Güncelleme:

Pop müziğin güçlü seslerinden Burcu Güneş, Emre Altuğ’un albüm lansmanında yaptığı açıklamalarla magazin dünyasında soğuk rüzgarlar estirdi. Meslektaşı Demet Akalın hakkında oldukça sert ifadeler kullanan Güneş, "seviye" vurgusu yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Pop müziğin sevilen ismi Burcu Güneş, katıldığı bir etkinlikte meslektaşı Demet Akalın’ı hedef alan açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sanat, kalite ve emek üzerinden Akalın'ı rakibi olarak görmediğini belirten Güneş'in sözleri sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Tartışmaların büyümesi üzerine açıklama yapan Güneş, eleştirilerinin sadece tek bir kişiye değil, popüler kültürdeki genel "nitelik" sorununa yönelik olduğunu savundu.

"Ne Sanat Ne Emek Olarak Rakibim Değil"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Burcu Güneş, Demet Akalın’a dair düşünceleri sorulduğunda, "Onu ne sanat olarak, ne emek, ne de duruş ve kalite olarak kendime yakın görmüyorum. Kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede değil," diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

Güneş'ten "Kaos ve Nitelik" Savunması Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Burcu Güneş, sözlerinin sadece tek bir kişiye yönelik olmadığını vurguladı. "Toplumsal bir kaos içerisindeyiz; hiçbir şeyin hak ettiği yere konulmadığı bir dönemden geçiyoruz," ifadelerini kullanan Güneş, şunları ekledi:

"Benim sektörümle ilgili bir soru sorulduğunda, konuyu ciddiyetsiz bir şekilde geçiştirmeyi kendime yakıştıramıyorum. Piyasadaki arketipleri ve insanların bulundukları yerlere nasıl geldiklerini sorgulamamız gerekiyor. Bu sadece benim sektörümle ilgili bir durum değil, genel bir nitelik sorunu."

 Ece Seçkin tartışmaya dahil oldu

Ece Seçkin ise konuya dahil olarak Burcu Güneş’e: “Herkes kendine yakışanı konuşur. Ne kadar ayıp, hemcinsin olan başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak. Sanırım bu kafayı hiçbir zaman anlamayacağım. Ayrıca muhabirlere neden ters ters konuşursun ki? İnsanlar işini yapıyor. Relax girl, take it easy.” ifadelerini kullandı.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

İran'dan ateşlenen ve hava sahamızda imha edilen füzenin asıl hedefi belli oldu
İran'dan ateşlenen ve hava sahamızda imha edilen füzenin asıl hedefi belli oldu
Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı!
Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı!
Eli kürekli vatandaş, aç kurtları köye indiklerine pişman etti
Eli kürekli vatandaş, aç kurtları köye indiklerine pişman etti
Ekranların yakışıklı oyuncusu ile güzel spikeri evleniyor
Ekranların yakışıklı oyuncusu ile güzel spikeri evleniyor
Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan gönlünü basketbol sahalarının yıldızına mı kaptırdı ?
Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan gönlünü basketbol sahalarının yıldızına mı kaptırdı ?
İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Bitcoin için yol haritasını açıkladı
İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Bitcoin için yol haritasını açıkladı
Genç anne ile kızının cesedi denizde bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı
Genç anne ile kızının cesedi denizde bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı
Bir sektör daha ölüyor... Milyonlarca TL'lik servet için çırak yetişmiyor
Bir sektör daha ölüyor... Milyonlarca TL'lik servet için çırak yetişmiyor
Etiketler demet akalın burcu güneş tartışma kalite polemik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Antalya'daki F-16 paniği yerli ve milli Hürjet çıktı! Antalya'daki F-16 paniği yerli ve milli Hürjet çıktı! Kaşla göz arasında uzaktan kumandalı kuyumcu soygunu saniye saniye kamerada Kaşla göz arasında uzaktan kumandalı kuyumcu soygunu saniye saniye kamerada Son anketten AK Parti'ye de CHP'ye de soğuk duş! İkisi de kaybetti Son anketten AK Parti'ye de CHP'ye de soğuk duş! İkisi de kaybetti Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan gönlünü basketbol sahalarının yıldızına mı kaptırdı ? Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan gönlünü basketbol sahalarının yıldızına mı kaptırdı ? Gece yarısı büyük panik: Bir anda kaymaya başlayan 8 katlı apartman sabaha karşı tahliye edildi! Gece yarısı büyük panik: Bir anda kaymaya başlayan 8 katlı apartman sabaha karşı tahliye edildi! Mustafa Sarıgül'e 120 bin TL ceza kesildi; bu sefer plakayı tokatlayarak isyan etti Mustafa Sarıgül'e 120 bin TL ceza kesildi; bu sefer plakayı tokatlayarak isyan etti Sevilen dizi ekranlara veda etti; oyuncuların veda mesajları izleyiciyi ağlattı Sevilen dizi ekranlara veda etti; oyuncuların veda mesajları izleyiciyi ağlattı Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu Trump, İran'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açık açık ilan etti! Trump, İran'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açık açık ilan etti! İran'dan ateşlenen ve hava sahamızda imha edilen füzenin asıl hedefi belli oldu İran'dan ateşlenen ve hava sahamızda imha edilen füzenin asıl hedefi belli oldu
Gayrimenkulde konkordato talebi reddedildi: Binlerce mağdur için yeni süreç başlıyor Gayrimenkulde konkordato talebi reddedildi: Binlerce mağdur için yeni süreç başlıyor Ece Üner ana haberi İspanyolca kapattı; sosyal medyada yer yerinden oynadı! Ece Üner ana haberi İspanyolca kapattı; sosyal medyada yer yerinden oynadı! İslam Memiş altın ve gümüş için ''asıl yükseliş başlayacak'' deyip tarih verdi! İslam Memiş altın ve gümüş için ''asıl yükseliş başlayacak'' deyip tarih verdi! MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı! Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı! Oval Ofis’te ilginç anlar... Beyaz Saray'dan gelen bu görüntüler olay oldu! Oval Ofis’te ilginç anlar... Beyaz Saray'dan gelen bu görüntüler olay oldu! Akaryakıt zamları durmuyor! Benzin ve motorine yine zam, yeniden zam geliyor Akaryakıt zamları durmuyor! Benzin ve motorine yine zam, yeniden zam geliyor İstanbul'da öldürülen Atlas'ın ailesini tehdit eden zanlıdan şoke eden savunma İstanbul'da öldürülen Atlas'ın ailesini tehdit eden zanlıdan şoke eden savunma Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor! SGK'dan tüm vatandaşlar için kritik uyarı: Hiç bir şart, zorunluluk yok! SGK'dan tüm vatandaşlar için kritik uyarı: Hiç bir şart, zorunluluk yok!