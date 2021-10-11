  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Canlı yayında ilginç anlar! Seda Sayan ile yatağa girip rol yaptı

Canlı yayında ilginç anlar! Seda Sayan ile yatağa girip rol yaptı

İletişimci yazar Canten Kaya, Seda Sayan'ın programına konuk oldu. Aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Kaya, Seda Sayan ile yatağa girip rol yaptı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sabahı Sultanı programında ilginç bir olay yaşandı. Uzman isim Canten Kaya'nın konuk olduğu canlı yayında aldatan erkeğin eve geldikten sonra eşine nasıl davrandığı anlatıldı.

SEDA SAYAN VE CANTEN KAYA YATAKTA ROL YAPTI
Bu sırada da stüdyoya bir yatak getirildi. Kaya açıklama yaparken Seda Sayan da yatağın içine girerek uyuyormuş rolü yaptı. Konuşmaya devam eden Canten Kaya da yatağa girdi ve ikili karı-koca gibi konuşmaya başladı. Uzun süren yatak konuşması sırasında hem Sayan'ın hem de Kaya'nın rolüne kendini fazlasıyla kaptırdı. İkilinin bu anları ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

 

Etiketler seda sayan canten kaya iletişimci yazar aldatan erkek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eski casus, Kuzey Kore'nin kirli sırlarını ifşa etti
MHP'li belediyenin milyonluk tuğrası tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Bir daha bizi içeri mi sokacaksınız?''
Gözü dönen adam balkondan ateş açtı: 2 bekçi yaralı
Canavar kükredi! Onlarca bina haritadan silindi
Yargı dizisinde herkesin gözünden kaçan hata!
Trende kan donduran olay! 8 kişi kadına sırayla tecavüz etti
Şemsiyesiz çıkmayın! Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi
Ünlü anket şirketinin sahibi açıkladı: ''Erdoğan aday olmazsa yerine geçecek isim...''
Tarkan'ın eski aşkı Bilge Öztürk, ünlü ismin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor