Delikanlı dizisine sürpriz transfer!

Show TV'nin iddialı yapımı Delikanlı dizisinde ''Miran'' karakterini canlandıracak isim belli oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan OGM Pictures imzalı, yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün oturduğu Delikanlı dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu Aybike Ertürk’ün kaleme aldığı dizide, ''Miran'' rolü için başarılı aktör Uğur Aslan ile el sıkışıldı.

Miran, Sarp’ın (Salih Bademci) geçmişten gelen düşmanı, Yusuf’un (Mert Ramazan Demir) akıl hocası olarak hikâyede yer alacak.

