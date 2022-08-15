İlişkilerine bir süre ara verdikten sonra yeniden barışan ve evlilik kararı alan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un nikah davetiyesi ortaya çıktı.

Aşk Taktikleri filmindeki sevişme sahneleri nedeniyle ayrıldıkları iddia edilirken ilişkilerine ikinci bir şans veren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barıştıktan sonra evlilik karar aldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç geçen günlerde merakla beklenen nikah tarihlerini açıkladı ve 26 Ağustos’ta evleneceklerini duyurdu.

Ünlü çift hafta içi de nikahlarının yapılacağı Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions Otel’deki hazırlıklar ve oturma düzeniyle ilgili bilgi aldı. Demet Özdemir şu günlerde Lanistar Medya imzalı Netflix’in “Aşk Taktikleri 2” filmi için kamera karşısına geçiyor. Özdemir’in Şükrü Özyıldız’la başrolünü oynadığı filmin çekimleri 22 Ağustos’ta bitecek. Ünlü oyuncu film biter bitmez de evlenecek.

Demet Özdemir film çekimlerini tamamladıktan 4 gün sonra ise hayatının en anlamlı imzasını atacak. Bu arada ünlü çift düğünde yanlarında görmek istedikleri sevdikleri için bir e-davetiye hazırladı. Davetiyenin oldukça sade olması dikkat çekti. Oğuzhan Koç’un 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlilik teklif ettiği otelde kıyılacak olan nikah 19.30’da başlayacak. İmzalar atıldıktan sonra saat 20..00’de yemek ve eğlence faslı başlayacak.