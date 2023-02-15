Deprem sonrası Kemal Sunal'ın ''inşaat firması'' anısı gündem oldu

Türkiye'yi sarsan depremin ardından Türk sinemasının efsanelerinden biri olan Kemal Sunal'ın yıllar önce yaşadığı bir olay yeniden gündeme geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi derinden sarstı. 10 ili vuran depremlerde 35 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti.

Bölgede OHAL ilan edilirken bu süreçte yaptıkları binalar yurttaşlara mezar olan müteahhitler ve sorumlular hakkında da işlem başlatıldı.

İnşaat firmalarının ve yapılan binaların güvenilirliği tartışılmaya devam ederken; Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinin başında gelen Kemal Sunal ve eşi Gül Sunal'ın yıllar önce yaşadıkları bir olay tekrar gündem oldu.

"BEN VİCDANIMA NASIL HESAP VERİRİM"

Kemal Sunal'a bir inşaat firmasından teklif geldiğini anlatan Gül Sunal yaşadıklarını böyle anlattı:

"Kemal'e Antalya'dan bir inşaat firması reklam yüzü olmasını ve karşılığında yapacakları evlerden bir tanesini kendisine hediye edeceklerini teklif etti. Kemal Sunal bunu reddetti. 'Neden kabul etmedin, ne güzel Antalya'da evimiz olurdu' gibi bir cümle kurdum. Kemal ise döndü ve dedi ki 'Gül yarın bir gün bu evler yıkılırsa ve insanlar ben reklamında oynadığım için bana güvenip o evleri almış olursa ben vicdanıma nasıl hesap veririm öyle bir durumda.'"

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Gül Sunal paylaşımına, "Aylar önce YouTube kanalımda anlattığım anıyı bir hanımefendi kendi Instagram hesabında kullanmış… Sadece Antalya değil, Ayvalık, Marmaris, Çeşme gibi birçok yerde siteler yapılırken 1-2 villa teklif ettiler 80'li yıllarda… Bu ara gündeme gelmiş… " notunu da ekledi.