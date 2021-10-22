  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Didem Soydan ve Burak Deniz aşkı bitti

Didem Soydan ve Burak Deniz aşkı bitti

Didem Soydan ve Burak Deniz aşkı bitti

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan oyuncu Burak Deniz ile manken Didem Soydan çifti ilişkilerini sonlandırdı.

Didem Soydan ile Burak Deniz çiftinden kötü haber geldi. Aşklarıyla sık sık magazin gündemine gelen Burak Deniz ve Didem Soydan cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Snob Magazin’in haberine göre; Soydan ve Deniz, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İkilinin yaşadıkları tartışma sonrası ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

 EVLİLİK SORUSUNA GÜLMÜŞTÜ

Burak Deniz, geçtiğimiz aylarda bir AVM'de görüntülenmişti. Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu gülerek geçiştirmişti.

 

 

Etiketler didem soydan burak deniz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Soylu: ''Çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız''
Dolar, Euro ve altından rekor üstüne rekor!
6 yıl erken emekli olabilirsiniz: Emeklilikte yaş ve prim şartı değişti
Erkranların sevilen yüzünü kaybettik...
Diyanet'ten tartışılan ''baldız fetvası'' için sert açıklama
Reza Zarrab'ın ismini değiştirdiği ortaya çıktı! İşte yeni hayatı...
Ünlü oyuncudan radikal karar! Çocuklarıyla birlikte Türkiye'yi terk etti
Beşiktaş'ın Galatasaray 11'i belli oldu
Yıl sonu dolar/TL tahminleri '''eyvah ki ne eyvah'' dedirtti
Türk Lirası eriyince ''Türkiye çok ucuz deyip'' Türkiye'ye akın ettiler