Didem Soydan ve Burak Deniz aşkı bitti

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan oyuncu Burak Deniz ile manken Didem Soydan çifti ilişkilerini sonlandırdı.

Didem Soydan ile Burak Deniz çiftinden kötü haber geldi. Aşklarıyla sık sık magazin gündemine gelen Burak Deniz ve Didem Soydan cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Snob Magazin’in haberine göre; Soydan ve Deniz, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. İkilinin yaşadıkları tartışma sonrası ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

EVLİLİK SORUSUNA GÜLMÜŞTÜ

Burak Deniz, geçtiğimiz aylarda bir AVM'de görüntülenmişti. Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu gülerek geçiştirmişti.