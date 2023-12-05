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  3. Dilan Polat sonrası gözler ona çevrilmişti! Şulemsi ağlayarak açıkladı: Kocam beni aldatıyor

Dilan Polat sonrası gözler ona çevrilmişti! Şulemsi ağlayarak açıkladı: Kocam beni aldatıyor

Dilan Polat sonrası gözler ona çevrilmişti! Şulemsi ağlayarak açıkladı: Kocam beni aldatıyor
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Dilan Polat'ın yakın arkadaşlarından biri olan sosyal medya fenomeni Şulemsi, ağlarken çektiği story ile gündeme geldi.

Dilan Polat, Engin Polar ve Sıla Doğu ile birlikte birçok ismin kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları ile tutuklu yargılanmasının ardından gözler birçok sosyal medya ünlüsüne çevrilmişti. Güzellik merkezleri üzerinden kara para aklandığı iddialarının ardından güzellik merkezi sahibi influencerlar mercek altına alınmış ve en çok dikkat çeken isim ise Şulemsi olarak bilinen Şule Kaya Türk ve eşi Yasin Türk olmuştu.

Servetiyle gündem olan ve adı çokça konuşulan Şulemsi hakkında çıkan iddiaları reddetmişti. Şulemsi geçtiğimiz günlerde de evdeki yardımcısı Zarina ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

 Şulemsi şimdi sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ile gündem oldu. Şulemsi söz konusu paylaşımında, 'Sizinle böyle bir haberi paylaşmak istemezdim kocam beni aldatıyor' dedi.

Etiketler dilan polat şulemsi aldatma
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