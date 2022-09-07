Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete boşandı

100 bin TL aldı, 450 bin TL harcadı, servet verdiler ama satmıyor!

Herkes şokta: Galatasaray'ın golcüsü geldiği gibi gidiyor

Yumurtadan öyle bir şey çıktı ki... Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan tartışması bitti!