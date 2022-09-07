Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete boşandı
Bşarılı oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, 2003 yılında evlendiği Güçlü Mete ile boşandı.
Oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, 2003 yılında Güçlü Mete ile dünyaevine girmişti. 19 yıldır evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, yollarını ayırmaya karar verdi.
19 yıllık evlilik tek celsede bitti ayrılan ikilinin Duru adında kızları var.
İkilinin boşanma davası dün Büyükçekmece Aile Mahkemesi'nde görüldü.
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