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  3. 02 Nisan 2020 12:11

Ebru Polat'tan Seda Akgül'e danslı yanıt

Seda Akgül Ebru Polat'a şişme bebek deyince ortalık karışmıştı. Polat son olarak banyoda dans ederek Akgül'e sert sözlerle göndermelerde bulundu.

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Seda Akgül Söylemezsem Olmaz programında 'Karantina sonrası her gün bir sevgilim olacak' diyen Ebru Polat’a 'Şişme bebek' demişti. Ebru Polat’ın bu sözleri duyunca Akgül’e sert çıkmış ve 'Kes lan sesini!' diyerek yanıt vermişti.

Karantina günlerinde evde kalan Polat danslarıyla sık sık gündem oluyor.

Akgül Polat'ın mini etekle dans etmesine de takılmış ve "aranıyor" yorumunda bulunmuştu. Polat Akgül'e inat banyoda beline havlu bağlayarak dans etti.

 O anları yayınlarak ise "Düşmanların gözü yaşlı" notunu düştü. Polat daha sonra ise "Bir daha benim tarzıma, görüntüme, özgürlüğüme kötü kalpli ağzı lağım kokan dış kapının dış mandalları karışmasın" dedi.

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