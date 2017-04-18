Erhan Çelik ile Elif Dürüst aşk mı yaşıyor ?

Gülben Ergen'le olan evliliğini 2016'nın Aralık ayında sonlandıran TRT Haber sunucusu Erhan Çelik'in Elif Dürüst ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.



Duymayan Kalmasın’da Seren Serengil’in açıkladığı bu ilişki henüz o kadar yeni ki sadece ikilinin yakın çevresi biliyor.

İlişkilerinin temelini İstanbul'un Anadolu yakasındaki bir balıkçıda yedikleri başbaşa yemekte atan ikilinin mekandan ayrı ayrı çıktığı öğrenildi.

Elif Dürüst kimdir?



1970’te İstanbul’da dünyaya geldi. Babası iş adamı ve sanayici Ekrem Dürüst, annesi ev hanımı Gül Dürüst‘tür. İlkokulu Özel Kalamış İlkokulu’nda ortaokul ve liseyi Notre Dame de Sion‘da tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü‘nü bitirdi. 1996 yılında Habitat II projelerinde yer aldı. 2005 yılında Newport University’de Davranış Bilimleri ve Maltepe Üniversitesi’nde Psikoloji yüksek lisansına başladı. 2007 yılında İstanbul’da Aralık Derneği‘ni kurdu. 2007 yılından günümüze, kurucu ve başkan olarak bir çok sosyal projede yer aldı. Günümüzde de sosyal projelere katkılar yapmaktadır.

