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Erman Toroğlu 34 yaş küçük eşiyle baş başa görüntülendi

Erman Toroğlu 34 yaş küçük eşiyle baş başa görüntülendi

Eski hakem Erman Toroğlu kendisinden 34 yaş küçük avukat eşi Ezgi Yavuz ile İstanbul'da bir mekanda görüntülendi. Toroğlu "çocuk düşünüyor musunuz" sorusuna bu yanıtı verdi.

Eski hakem Erman Toroğlu (73), geçtiğimiz aylarda dünya evine girdiği kendisinden 34 yaş küçük avukat eşi Ezgi Yavuz'la Nişantaşı'ndaki bir kafede objektiflere yansıdı.

Yazları genellikle Bodrum'daki yazlığında geçiren Toroğlu, işleri gereği İstanbul'a geldiğini söylerken, ünlü tatil beldesindeki mekanların yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilmesini farklı bakış açısıyla değerlendirdi.

"Beyaz yakalılar Bodrum'da yok oldu. Orta sınıf Bodrum'da bitti" diyen Erman Toroğlu, ünlü tatil beldesinde bu yaz bir lahmacun ayranın beş yüz liraya satılmasını da değerlendirdi.

 Bu paralara lahmacun yiyecek turistlerin olduğunu, onların Yunanistan yerine ülkemize para bırakmaları gerektiğini savunan ünlü spor yorumcusu şöyle konuştu: Bir yerde ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Neden? Bir yerde diyoruz lahmacun beş yüz lira. Kardeşim Bodrum'da beş yüz liraya da lahmacun var 40-50 liraya da var.

Lahmacuna beş yüz lira verecek olan adamın parasını ben Türkiye'de alayım, niye Yunanlı alsın Yunan adalarında. O turist öyle bir yere gidip onu istiyor. Ben o paralara yemem, gidip 50 liraya yiyorum. Gelen turistin parasını Yunanlı değil, biz alalım. Ben o parayı lahmacuna vermem, verene de mani olmayayım."

Geçtiğimiz aylarda kendisinden 34 yaş küçük avukat Ezgi Yavuz'la evlenen Erman Toroğlu, imaj değişikliğinin evlilikle ilgilisi olmadığını ancak eşinin kendisini kimi zaman yönlendirdiğini ifade etti. Toroğlu mutlu olduklarını anlatırken, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine araya geren Ezgi Yavuz "Bakalım kısmet, Allah bilir" yanıtın verdi.

Etiketler erman toroğlu ezgi yavuz evlilik çocuk bebek
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