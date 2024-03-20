Farah Zeynep Abdullah'tan oryantal şov

Ekranların genç ve güzel yıldızı Farah Zeynep Abdullah bu sefer de "oryantal şovu" ile tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı.

Masumlar Apartmanı, Bihter, Bergen gibi pek çok başarılı projeyle büyük beğeni kazanan Türkiye'nin genç ve güzel oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oryantal şovuyla sosyal medyayı salladı. Siyah eteği, derin dekolteleri ve sarı zincir detaylarıyla cesur bir kıyafetle kameralar karşısına geçen güzel oyuncunun oryantal şovuna beğeni yağdı.