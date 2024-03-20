  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Farah Zeynep Abdullah'tan oryantal şov

Farah Zeynep Abdullah'tan oryantal şov

Güncelleme:

Ekranların genç ve güzel yıldızı Farah Zeynep Abdullah bu sefer de "oryantal şovu" ile tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı.

Masumlar Apartmanı, Bihter, Bergen gibi pek çok başarılı projeyle büyük beğeni kazanan Türkiye'nin genç ve güzel oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oryantal şovuyla sosyal medyayı salladı.

Siyah eteği, derin dekolteleri ve sarı zincir detaylarıyla cesur bir kıyafetle kameralar karşısına geçen güzel oyuncunun oryantal şovuna beğeni yağdı.

 

Etiketler Farah Zeynep Abdullah oryantal dans şov
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tapuda bu detaya dikkat! O evler için yıkım kararı bile çıkabilir Tapuda bu detaya dikkat! O evler için yıkım kararı bile çıkabilir İğrenç taciz infial yaratmıştı! Tacizci yakalandı İğrenç taciz infial yaratmıştı! Tacizci yakalandı Özlem-Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti Özlem-Tayyar Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti Dolar, Euro ve altın yeniden vites yükseltti Dolar, Euro ve altın yeniden vites yükseltti MHP'den dikkat çeken Erdoğan hamlesi MHP'den dikkat çeken Erdoğan hamlesi İstanbul'da korkunç kaza: Otobüs durağına çarparak takla attı İstanbul'da korkunç kaza: Otobüs durağına çarparak takla attı MİT, nokta operasyonun görüntülerini paylaştı MİT, nokta operasyonun görüntülerini paylaştı Meteoroloji uyarmıştı; çığ düştü, ekipler alarm durumuna geçti Meteoroloji uyarmıştı; çığ düştü, ekipler alarm durumuna geçti Marmara'da deprem! İstanbul, Bursa ve Yalova sallandı Marmara'da deprem! İstanbul, Bursa ve Yalova sallandı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı