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Fenomenin sır ölümünde fethi kabir kararı: Mezarı açılacak

Fenomenin sır ölümünde fethi kabir kararı: Mezarı açılacak
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ABD’de yaşamını yitiren ve ailesinin sevgilisi tarafından öldürüldüğünü iddia ettiği sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın mezarının açılmasına (fethi kabir) karar verildi.

Katıldığı bir televizyon programında ünlenen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan günü ABD’de fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Taktaş’ın cansız bedeni, 20 Nisan’da hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Taktaş’ın ailesi, daha önce dövülen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F’den şikayetçi oldu. Taktaş’ın ismini açıklamak istemeyen teyzesi K.C., kanında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu bulunduğu tespit edilen yeğeninin, ressam sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ileri sürdü. Yeğeninin dövülüp, tutulduğu yerde aç bırakıldığını da iddia eden teyze, “Hem ABD’de hem Türkiye’de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Sevgilisi, kıskançlığından güzel görünmesin diye saçlarının ön kısmını ve kaşlarını bile kazıyordu.” dedi.

PAZARTESİ GÜNÜ MEZARI AÇILACAK

Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturmanın aktif olarak devam ettiğini ve 6 Mayıs’ta fethi kabir işlemi yapılacağını söyledi.

Etiketler yağmur taktaş fenomen ünlü fenomen sosyal medya fenomeni mezarı açılacak fethi kabir
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