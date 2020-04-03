  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 03 Nisan 2020 14:03

Göksel'den online konser

Şarkıcı Göksel, koronavirüs karantinasında Instagram üzerinden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Instagram üzerinden konser verecek olan Göksel'in dijital konseri akşam gerçekleşecek.

Göksel'den online konser
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Göksel World Akustik Konserleri kapsamında Instagram canlı yayınında müzikseverlerle buluşacak.

Yapı Kredi bomontiada, World Akustik Konserleri serisine Instagram üzerinden online devam ediyor. Türkçe pop müziğin dikkat çeken yorumcu ve söz yazarlarından Göksel, 4 Nisan Cumartesi günü Yapı Kredi bomontiada’nın Instagram hesabından sevenleriyle buluşacak.

Takipçiler saat 21:00’de başlayacak ve 45 dakika sürecek konseri evlerinden canlı izleyebilecek. Konser, 24 saat boyunca hesapta kalacak. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
konser , instagram , göksel , karantina
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM