Göksel'den online konser

Göksel World Akustik Konserleri kapsamında Instagram canlı yayınında müzikseverlerle buluşacak.
Yapı Kredi bomontiada, World Akustik Konserleri serisine Instagram üzerinden online devam ediyor. Türkçe pop müziğin dikkat çeken yorumcu ve söz yazarlarından Göksel, 4 Nisan Cumartesi günü Yapı Kredi bomontiada’nın Instagram hesabından sevenleriyle buluşacak.
Takipçiler saat 21:00’de başlayacak ve 45 dakika sürecek konseri evlerinden canlı izleyebilecek. Konser, 24 saat boyunca hesapta kalacak.
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