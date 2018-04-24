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  3. 24 Nisan 2018 09:46

Gülben Ergen aşk sarhoşu ! Paylaşımı olay oldu...

Şarkıcı Gülben Ergen'in kısa bir süre önce yapımcı Burak Törer'le aşk yaşadığı ortaya çıkmış ikili bu iddiaları doğrulamıştı.

Gülben Ergen aşk sarhoşu ! Paylaşımı olay oldu...
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Gülben Ergen-Burak Törer aşkından ilk paylaşım Gülben Ergen-Burak Törer aşkından ilk paylaşım

Magazin dünyasının yakından takip ettiği çift, dün akşam baş başa yemek yedi. Yemekleri Gülben Ergen’in elleriyle hazırladığı gecenin fotoğrafını Burak Törer instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Törer, fotoğrafı yoruma kapattı.

Gülben Ergen elleriyle hazırladığı yemeklerle sevgilisi Burak Törer’i mest etti.

Burak Törer geçtiğimiz hafta Gülben Ergen’in elini tuttuğu fotoğrafı, “İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!” notunu yazarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Gülben Ergen-Burak Törer aşkından ilk paylaşımGülben Ergen-Burak Törer aşkı işte böyle başladı

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