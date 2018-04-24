Gülben Ergen aşk sarhoşu ! Paylaşımı olay oldu...

Magazin dünyasının yakından takip ettiği çift, dün akşam baş başa yemek yedi. Yemekleri Gülben Ergen’in elleriyle hazırladığı gecenin fotoğrafını Burak Törer instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Törer, fotoğrafı yoruma kapattı.

Gülben Ergen elleriyle hazırladığı yemeklerle sevgilisi Burak Törer’i mest etti.

Burak Törer geçtiğimiz hafta Gülben Ergen’in elini tuttuğu fotoğrafı, “İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!” notunu yazarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Gülben Ergen-Burak Törer aşkı işte böyle başladı