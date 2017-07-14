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  3. 14 Temmuz 2017 10:50

Hadise'nin ''beach'' macerası kısa sürdü

Bodrum'da ''La Plaj'' adlı bir mekan açan Hadise ,ortaklarıyla anlaşamayınca işletmeyle bağlarını kopardı.

Hadise'nin ''beach'' macerası kısa sürdü
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Gözde tatil beldesi Bodrum Tilkicik Koyu'nda işletme ortağı olarak 'La Plaj' adlı bir mekân açan Hadise'nin ortakları ile arası açıldı. Geçtiğimiz yıl mekânda konser veren bu yıl da iki kez mekânı ziyaret eden Hadise'nin işletmeyle bağları tamamen koptu.

YATIRIM YAPMIŞTI

Menajerliğini de üstlenen ablası ile mekâna yatırım yapan Hadise'nin ayrılığına ortaklarına verdiği sözleri tutmamasının neden olduğu ileri sürülüyor. Tüm programların iptal edildigi beach'te Hadise'nin hiçbir ortaklığı kalmadı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ayrılıkla ilgili ilk açıklama ise mekân çalışanlarından geldi: "Bu plajın asıl işletme sahibi şirketimiz Hadise ile bağını kopardı. Ancak plaj çalışmaya devam ettiriliyor. La Plaj, geçtiğimiz günlerde pahalılığıyla gündeme gelmişti. 

Sözcü

hadise , bodrum , la plaj