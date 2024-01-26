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Hakan Ural'a verilen gözaltı kararı kaldırıldı

Hakan Ural'a verilen gözaltı kararı kaldırıldı
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Televizyon programcısı Hakan Ural'a verilen gözaltı kararı Başsavcılık tarafından kaldırıldı.

Hakan Ural hakkındaki gözaltı kararı, Emniyet ve Savcılık arasında yaşanan bir krize neden oldu.

Hakan Ural, 26 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında yaptığı açıklamalar nedeniyle Sema Boztemir tarafından hakaret suçlamasıyla şikayet edildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınmak istenen Ural'a ulaşamayan polisler, önce cep telefonunu, ardından ikamet adresini aradılar. Ancak Ural'a her iki aramada da ulaşılamadı.

Bu gelişme üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Ural'ın ifadesinin alınması için gözaltı kararı verdi. Savcılık, gözaltı kararını verirken Ural'ın her gün Kanal D'de program yaptığını gerekçe gösterdi.

Gözaltı kararının ardından polis ekipleri, Ural'ı 26 Ocak 2024 tarihinde sabah 05.00'te evinde gözaltına aldı. Ancak Ural'ın ifadesi alındıktan sonra Başsavcılık, gözaltı kararını kaldırdı.

Gözaltı kararının kaldırılmasının ardından Ural, yaptığı açıklamada, "Ben televizyon programcısıyım. Programda güncel olaylarla ilgili yorumlar yapıyorum. Yaptığım her şey eleştiri sınırları dahilindedir. Şikayetçiyi tanımıyorum. Hiçbir husumetim yok" dedi.

Gözaltı kararının kaldırılması, Emniyet ve Savcılık arasında yaşanan bir krize neden oldu. Emniyet yetkilileri, savcılık tarafından verilen gözaltı kararının hakaret suçunda pek rastlanmayan bir karar olduğunu ve bu kararın uygulamada sıkıntı yaratabileceğini ifade etti. Savcılık yetkilileri ise, gözaltı kararının hukuka uygun olduğunu savundu.

HALK TV

Etiketler hakan ural gözaltı karar
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