Hakan Ural'dan ''İsrail'e gider vatan uğruna şehir olurum'' açıklaması

Canlı yayınlarda AK Parti iktidarına verdiği açık destekle sık sık gündem olan Hakan Ural "Cumhurbaşkanım izin versin İsrail'e gidip savaşırım vatan uğruna şehit olmayı nasip eylesin bana" dediğine dair paylaşımları yalanladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada İsrail'e yönelik sert mesajlar vermiş ve "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken Hem AK Parti'ye hem de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle tanınan Hakan Ural bu sefer de "Cumhurbaşkanım izin versin İsrail'e gidip savaşırım vatan uğruna şehit olmayı nasip eylesin bana" dediği iddiasıyla gündeme geldi.

Sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımlar sonrasında Hakan Ural sessizliğini bozdu.

Sosyal medyada Hakan Ural'ın "Cumhurbaşkanım izin versin İsrail'e gidip savaşırım vatan uğruna şehit olmayı nasip eylesin bana" dediği iddia edilmişti. Bir anda yayılan bu ifadeler sonrasında Instagram'da açıklama yapan Ural böyle bir açıklamasının olmadığını belirterek şunları yazdı:

"Yıllardır hep aynı terane! Sosyal medya çıktı mertlik daha da bozuldu. Sırf etkileşim için benim söylemediğim şeyleri söylemişim gibi haber sitelerinde haberleştirip Twitter'a servis ediliyor. Buna sorgulamadan salyalarla inan da çok olunca ortaya trajikomik bir durum çıkıyor."