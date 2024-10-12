Hande Yener eylemde: ''2 aydır insan olmaktan utanıyorum''

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki hayvan katliamına tepkiler sürüyor. Gebze Belediyesi önünde düzenlenen protesto gösterisine ünlü şarkıcı Hande Yener ve Seren Serengil de katıldı. Hande Yener, ''2 aydır insan olmaktan utanıyorum, Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır.'' diye konuştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesindeki çöp konteynerlerinde, dün 30 köpek, 14 kedi ve 1 karga ölü bulundu. Hayvanseverleri ayağa kaldıran olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Rehabilitasyon merkezindeki katliama birçok ünlü isimden tepki gelmiş, özellikle Hande Yener yaşananların peşini bir an olsun bırakmamıştı.

Bugün ise Seren Serengil ve Hande Yener yaşananlara tepki göstermek için bulundukları yerden yola çıkarak Gebze'ye gitti.

Belediye önünde toplanan hayvanseverlerin arasına dahil olarak katledilen 50'ye yakın hayvan için canla başla mücadele eden Yener çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'HAYVAN KELİMESİ BENİM İÇİN BİR İLTİFATTIR'

Ünlü şarkıcı yaptığı konuşmada ''2 aydır insan olmaktan utanıyorum, Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır. Bir hayvan kadar duygulu olmak isterdim. Onlara aciz davrananları affetmiyorum'' ifadelerini kullandı.