Hasan Can Kaya'nın programnda ''kaçakçıyım'' diyen konuğa ''vergi memuru'' sürprizi

Konuşanlar programıyla Exxen platformundan Disney+'a transfer olan Hasan Can Kaya "kaçakçıyım" diyen izleyicisiyle yaşadığı diyaloglar olay oldu.

Yıllar önce Youtube'tan Exxen'e, bu yıl da Exxen'den Disney+'a transfer olan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar isimli programında yine kahkaha tufanı koptu.

Konuşanlar programına konuk olan bir kişi geçmişte kaçakçılık yaptığını söyleyince, Hasan Can Kaya'dan "Çok açık sözlü değil misin tutuklanırsın ulan" yanıtını geldi.

Hasan Can Kaya'nın bu sözlerine "Yok tutuklanmam, şu ana kadar tutuklanmadık" diyerek karşılık veren kişi daha sonra ise havalimanında personel olduğunu söyledi.

Hasan Can Kaya daha sonra ise "Şaka yapıyorum ama kaçakçılık yapmadım dersen belki kurtarırsın" dedi. Ancak izleyici bu sefer de "Açıkça söylemek gerekirse Doğu bölgesinde kaçakçılık oluyor. Ama tabii ki ben hiçbir zaman kaçakçılık yapmadım" dedi.

Bu sırada mikrofonu eline alan bir başka kadın konuk "vergi memuru "olduğunu belirtip "Kaçakçı arkadaşa selam olsun" deyince stüdyoda kahkaha tufanı koptu.

 

