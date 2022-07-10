Hedef gösterilen Mabel Matiz'den rest

Yeni şarkısı Karakol'un klibi nedeniyle gericilerin hedefinde olan şarkıcı Mabel Matiz, Bodrum'daki konserinde yaptığı açıklamada, "Bizi zora da koysalar cana da koysalar bildiğim yoldan şaşmam” dedi.

Müzisyen Mabel Matiz'in 'Karakol' isimli yeni şarkısının klibi sosyal medyada gericiler tarafından hedef alınmıştı. Matiz ve klibi, Twitter'da açılan "#MabelMatizHaddiniBil" başlıklı etiketle birlikte LGBTİ+ üzerinden hedef gösterildi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı da şarkının klibiyle ilgili "RTÜK, Mabel Matiz'in son şarkısı için tek tek tüm müzik kanallarını arayarak 'yayınlamamalarını' yoksa olacaklar konusunda aba altından sopa gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.

Önceki akşam Yaz Konserleri çerçevesinde Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan Mabel Matiz, Karakol şarkısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Karakol’u hayranlarıyla birlikte seslendirirken duygulanan Mabel Matiz; “Kısa zamanda hepinizin şarkıyı bu kadar benimsemesi beni çok duygulandırdı. Şarkıyı yazalı 9 ay oldu. Bunca zaman nasıl içimde tuttum bilmiyorum. Bugüne kısmet oldu, sizde hemen kucakladınız, sarmaladınız sağolun. Bizi zora da koysalar cana da koysalar bildiğim yoldan şaşmam” dedi.

Konser sonunda müzikseverlerin alkışlar eşliğinde sahneye geri dönen Mabel Matiz “Karakol” şarkısını yeniden seslendirerek konseri noktaladı