Hülya Avşar'dan kadına şiddetle eleştirilen Tatlıses'e destek

47. Altın Kelebek Ödülleri’nde İbrahim Tatlıses’in ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülmesiyle ilgili gösterilen tepkilere ilişkin konuşan Hülya Avşar, kadına şiddetten eleştirilen Tatlıses'e destek verdi.

Geçtiğimiz haftalarda Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini bulmuş ve şarkıcı İbrahim Tatlıses 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü almaya layık görülmüştü. Bu durum sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Tatlıses'in yakın dostu Hülya Avşar da bu konuyla ilgili sorulara yanıt verdi. Tatlıses’in ödülü hak ettiğini söyleyen 58 yaşındaki Avşar, şu ifadeleri kullandı:

“Herkesin kendine göre hataları var. Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. İbrahim mesleki anlamda bunu sonuna kadar hak ediyor. Özel hayatıyla bir arada tutulmamalı. Bana göre Türkiye’de gelmiş geçmiş en büyük ses."