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  3. 28 Kasım 2018 18:01

İrem Derici estetiğe kaç TL ödedi ?

Şarkıcı İrem Derici yaptırdığı estetiklere kaç TL ödediğini açıkladı.

İrem Derici estetiğe kaç TL ödedi ?
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Şarkıcı İrem Derici burun estetiklerine 30 bin TL öderken göğüs estetiğine ise 4 bin euro ödemiş.

 İrem Derici, Onedio'ya sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı. Şarkıcı gelen bir soru üzerine estetiğe ne kadar ödediğini de açıkladı. İrem Derici burun estetiklerine 30 bin TL öderken göğüs estetiğine ise 4 bin Euro ödediğini söyledi.

BURNUNU KIRMIŞTI

İrem Derici daha önce de küçük yaşlarda burun estetiği yaptırmak istediğini ve ailesinden izin alamadığını anlatmış ve burun estetiği yaptırabilmek için duvara kafa atıp burnunu kırdığını da itiraf etmişti. Fakat o ameliyatı da beğenmeyerek daha sonra ikinci kez burnunda estetik ameliyatı olmuştu.

irem derici , tl , estetik
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